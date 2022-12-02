Жезус: «Если хотите убедиться в качестве Каземиро, просто посмотрите на его игру за «Реал»

Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус сделал комплимент своему партнёру по команде Каземиро. Напомним, оба футболиста летом сменили клубы: Жезус перешёл из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал», а Каземиро сменил мадридский «Реал» на «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, следили ли английские болельщики за Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед». Если хотите убедиться в его качестве, просто посмотрите на его игру за «Реал». Вы увидите, на что он способен», – цитирует Жезуса Utd Plug.

На этом чемпионате мира Каземиро успел отметиться одним голом в ворота сборной Швейцарии, который по итогу оказался победным.