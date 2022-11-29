Черчесов – о фаворите ЧМ-2022: «Сложный вопрос»

Бывший наставник национальной команды России Станислав Черчесов высказал своё мнение о главной команде, способной выиграть трофей чемпионата мира – 2022.

«Сложный вопрос. Когда мы играли контрольный матч с Бразилией, я нашим футболистам показал, как они действовали», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Специалист вспомнил, что в той игре бразильцы всего лишь за восемь секунд оказались в штрафной площади около своих ворот при том, что потеря мяча произошла возле штрафной сборной России.

Нынешняя сборная Бразилии напоминает Черчесову именно тот самый стиль игры, в связи с чем их футбол является привлекательным для эксперта.

«Дай Бог, чтобы Неймар выздоровел», - добавил Черчесов.