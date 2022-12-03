«Я был в шоке»: игрок сборной Камеруна рассказал, как обменялся футболками с Неймаром

Хавбек сборной Камеруна Гаэль Ондуа после поединка с командой Бразилии обменялся футболками с Неймаром. Встреча завершилась минимальной победой африканской команды со счетом 1:0.

«Друзья, у меня получилось обменяться футболками с Неймаром, это игрок, которого я очень сильно уважаю. После завершения встречи мы пообщались, и он сказал, что наблюдал за матчами нашей команды. Ему понравилась моя игра. Он сам предложил обменяться футболками. Я был в шоке», - оставил сообщение Гаэль в своем телеграм-канале.

Напомним, что Неймар не принимал участия в матче из-за травмы.