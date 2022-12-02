«Бавария» обсудит новый контракт с Чупо-Мотингом после чемпионата мира

Мюнхенская «Бавария» обсудит со своим нападающим Эриком Чупо-Мотингом новый контракт после чемпионата мира. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что действующий контракт Чупо-Мотинга с командой Юлиана Нагельсманна подходит к концу в июне 2023 года. Руководство клуба не против продлить пребывание камерунца на «Альянц Арене».

На чемпионате мира Чупо-Мотинг забил один гол в составе сборной Камеруна. Сегодня станет известно, сможет ли африканская команда пробиться в раунд плей-офф. Камеру пока сумел добыть одно очко в матчах со Швейцарией и Сербией. В последнем туре Чупо-Мотинг и компания встретятся с Бразилией.