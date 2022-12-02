​39-летний Дани Алвес – в основе сборной Бразилии на матч с Камеруном

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии будет играть против Камеруна. Главный тренер «селесао» Тите принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Мартинелли, Антони, Родриго, Жезус.

Отметим попадание в основной состав сборной Бразилии 39-летнего Дани Алвеса.

Сборная Бразилии уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира. Задача «селесао» на заключительный тур групповой стадии заключается в сохранении первого места в группе G.

Матч Камерун – Бразилия стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.