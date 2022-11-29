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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сербия ещё может выйти в плей-офф: что нужно команде, чтобы присоединиться к Бразилии

29 Ноября 2022 • 23:37 Комментировать (1)
Сербия
...
Швейцария
1 2.55 X 3.35 2 2.80
02.12 22:00

В пятницу вечером на чемпионате мира будут разыгрываться последние билеты в плей-офф. В квартете G одну из путёвок в 1/8 финала уже завоевала сборная Бразилии. Но кто составит ей компанию? Может, сборная Сербии? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о турнирных раскладах в этом квартете.

М
Команда
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ЗМ
ПМ
РМ
О
1Бразилия220030+36
2Швейцария21011103
3Камерун201134-11
4Сербия201135-21

Сербия – Швейцария

Камерун – Бразилия

Равенство очков

Для начала обратимся к пункту регламента о равенстве очков. Если команды набрали одинаковое количество баллов, то они первым делом сравниваются по общей разности голов. Дальше, если нужно, идёт сравнение по общему числу забитых голов, а уже потом – по личным встречам. Если всё это не помогло расставить команды, то подсчитываются очки фэйр-плей по карточкам.

Турнирные расклады

Путёвку в плей-офф чемпионата мира уже заработала сборная Бразилии. Команде Тите в последнем туре важно не опуститься на второе место, ведь тогда существует большой риск попасть в 1/8 финала на Португалию. Чтобы сохранить первую строчку, «селесао» достаточно не проиграть Камеруну. При этом бразильцы останутся первыми даже при поражении, если Швейцария не обыграет Сербию с таким счётом, при котором её показатели голов будут лучше. Например, если Бразилия уступит Камеруну 0:1, то швейцарцам для обхода бразильцев нужна будет победа над сербами в два гола (но не 2:0) или крупнее. 

О том, что нужно сборной Швейцарии для финиша на первом месте в группе, мы только что поговорили – своя победа над Сербией и поражение Бразилии от Камеруна, при которых по показателям голов альпийцы будут выше. Впрочем, швейцарцы думают скорее о том, как бы удержать второе место. При победе над сербами задача будет решена, это понятно. А как с другими раскладами?

Если Швейцария сыграет с Сербией вничью, то она может опуститься на третье место при победе Камеруна над Бразилией. При таком раскладе у швейцарцев и камерунцев будет по 4 очка, и всё решат показатели голов (сейчас у альпийцев разность 1:1, а у африканцев 3:4). Если показатели голов будут идентичными (например, если Швейцария сыграет 3:3, а Камерун выиграет 1:0), то выше окажутся швейцарцы за счёт победы в очном матче. Думаю, всё понятно.

При поражении от Сербии Швейцария едет домой.

Сборной Камеруна для выхода в 1/8 финала нужно обязательно обыгрывать Бразилию и надеяться на благоприятный результат параллельного матча.  Победы с любым своим счётом камерунцам хватит, если Швейцария и Сербия сыграют вничью со счётом 0:0, 1:1 или 2:2. А вот если ничья швейцарцев и сербов будет более крупной, то Камеруну нужно забивать больше, а лучше – побеждать бразильцев в два гола или крупнее, чтобы наверняка.

Сборная Камеруна также может выйти в 1/8 финала со второго места в случае своей победы над Бразилией и победы Сербии над Швейцарией, при которых показатели голов африканцев будут лучше, чем у сербов. При идентичных показателях голов придётся считать карточки, ведь между собой команды сыграли вничью.

Если Швейцария обыграет Сербию, то Камерун не выйдет в плей-офф даже при сенсационной победе над Бразилией.

Сборная Сербии тоже имеет шансы на попадание в 1/8 финала чемпионата мира. Если Камерун не сотворит сенсацию и не обыграет Бразилию, то Сербии хватит любой победы над Швейцарией. А вот если камерунцы сподобятся на подвиг в виде победы над «селесао», то сербам нужна будет победа над швейцарцами с таким счётом, при котором они обойдут африканцев по показателям голов. Если эти показатели будут идентичными, то в ход пойдут очки фэйр-плей.

Подготовил Александр Тихий.

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30 Ноября 2022 в 00:31
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