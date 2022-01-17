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Месси остался без наград на церемонии FIFA The Best

17 Января 2022 • 22:38 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

Закончилась церемония награждения премии FIFA The Best, на которой стали известны победители в различных номинациях. Без призов в этот раз остался действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, представляющий цвета «ПСЖ».

В голосовании за лучшего футболиста по итогам прошедшего сезона аргентинец уступил нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. Впрочем, Месси нашлось место в символической сборной года по версии респондентов.

Отметим, что свою награду получил Криштиану Роналду – он удостоился отдельного внимания за рекорд по голам на международной арене. К слову, португалец стал единственным футболистом, лично присутствующим в студии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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