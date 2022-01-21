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Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Мария: «Скоро Месси будет чувствовать партнеров по «ПСЖ» лучше»

21 Января 2022 • 22:16 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария прокомментировал период адаптации Лионеля Месси в новой команде. Игрок подчеркнул, что корнем всех проблем является отсутствие сыгранности на футбольном поле.

 «Важно иметь связь с Лео. Я его уже знаю, понимаю, где он обычно находится. Но другие пока не до конца привыкли. Думаю, скоро он будет лучше чувствовать партнеров, а они его. Даже если у вас в составе лучшие из лучших, не всегда легко сформировать идеальную команду», - приводит слова аргентинца издание Marca.

Напомним, что в текущем году Месси за «ПСЖ» еще не играл – его возвращение после заболевания коронавирусом ожидается на ближайший матч против «Реймса» в рамках Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Анхель Ди Мария
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