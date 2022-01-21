Ди Мария: «Скоро Месси будет чувствовать партнеров по «ПСЖ» лучше»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария прокомментировал период адаптации Лионеля Месси в новой команде. Игрок подчеркнул, что корнем всех проблем является отсутствие сыгранности на футбольном поле.

«Важно иметь связь с Лео. Я его уже знаю, понимаю, где он обычно находится. Но другие пока не до конца привыкли. Думаю, скоро он будет лучше чувствовать партнеров, а они его. Даже если у вас в составе лучшие из лучших, не всегда легко сформировать идеальную команду», - приводит слова аргентинца издание Marca.

Напомним, что в текущем году Месси за «ПСЖ» еще не играл – его возвращение после заболевания коронавирусом ожидается на ближайший матч против «Реймса» в рамках Лиги 1.