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Алло ушёл из «ПСЖ» за игровой практикой в «Эйпен»

21 Января 2022 • 05:20 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

Молодой фланговый защитник «ПСЖ» Тедди Алло отправился за игровой практикой в «Эйпен».

В бельгийском клубе 19-летний Алло будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Эйпена».

Напомним, что контракт с «ПСЖ» у Тедди Алло действует до конца следующего сезона. Молодой фланговый защитник является воспитанником парижан, но ничем особенным проявить себя пока ещё не смог. На данный момент Transfermarkt оценивает Алло в скромные 250 тысяч евро.

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ПСЖ Эйпен
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