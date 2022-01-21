Алло ушёл из «ПСЖ» за игровой практикой в «Эйпен»

Молодой фланговый защитник «ПСЖ» Тедди Алло отправился за игровой практикой в «Эйпен».

В бельгийском клубе 19-летний Алло будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Эйпена».

Teddy Alloh est prêté au @kas_eupen, club de Jupiler Pro League en Belgique , jusqu’au 30 juin 2022. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 20, 2022

Напомним, что контракт с «ПСЖ» у Тедди Алло действует до конца следующего сезона. Молодой фланговый защитник является воспитанником парижан, но ничем особенным проявить себя пока ещё не смог. На данный момент Transfermarkt оценивает Алло в скромные 250 тысяч евро.