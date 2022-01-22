Нжитап вспомнил о словах Мбаппе о желании играть с величайшим футболистом мира

Бывший игрок мадридского «Реала» Жереми Нжитап предупредил нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе, что если тот решит покинуть парижский клуб, он больше не сможет играть в одной команде с величайшим футболистом мира. Речь идёт о Лионеле Месси.

«Мбаппе говорил, что хочет играть с величайшим футболистом мира. В «ПСЖ» всё именно так и есть», – цитирует слова Нжитапа Cadena SER.

Отметим, что ранее в прессе появлялись слухи о намерении Мбаппе остаться в составе «ПСЖ». Возможное назначение Зинедина Зидана на роль главного тренера «ПСЖ» в следующем сезоне может повлиять на решение Мбаппе о переезде на «Сантьяго Бернабеу».