Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино высказался о разгромной победе «ПСЖ» над «Реймсом»

24 Января 2022 • 08:47 Комментировать
ПСЖ
4:0
Реймс
окончен

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с представителями СМИ после поединка с «Реймсом». Столичная команда не испытала проблем, разгромив соперника со счетом 4:0.

«Мы хорошо начали, но затем начали ошибаться. Были небольшие проблемы в первом тайме. После перерыва команда сыграла намного лучше, мы справились с давлением соперника и использовали свои моменты.

Радует, что не пропустили. Это важный момент для любой команды. Хорошо, что голами отметились футболисты, которые делают это довольно редко», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Благодаря этому успеху парижане закрепились в статусе лидера Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Реймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
08:47 · Франция. Лига 1
Почеттино высказался о разгромной победе «ПСЖ» над «Реймсом»
08:40 · Франция. Лига 1
Месси забил всего один гол в Лиге 1 - это худший показатель аргентинца в карьере 2
08:33 · Франция. Лига 1
Рамос высказался о дебютном голе за «ПСЖ»
08:09 · Франция. Лига 1
Верратти забил первый гол в Лиге 1 с мая 2017 года
00:38 · Франция. Лига 1
Дебютный гол Рамоса, возвращение Месси и разгромная победа «ПСЖ»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Рамос отметился дебютным голом в составе «ПСЖ», Месси появился на поле впервые с декабря
23 Января
22:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Реймс» - 4:0 (закончен)
21:58 · Франция. Лига 1
Месси остался в запасе на матч с «Реймсом», Рамос сыграет с первых минут
21:12 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум может быть включен в сделку «ПСЖ» и «Тоттенхэма» по Ндомбеле слухи
20:56 · Франция. Лига 1
«Монако» на 90-й минуте упустил ничью в матче с «Монпелье»
20:38 · Франция. Лига 1
Лишь футболист «Ниццы» в возрасте до 23 лет движется вровень с Холанном и Мбаппе в текущем сезоне
19:07 · Франция. Лига 1
«Нант», «Бордо», «Анже» и «Клермон» набрали по три очка
18:35 · Франция. Лига 1
«Монпелье» - «Монако» - 3:2 (закончен)
17:45 · Франция. Лига 1
Маркиньос: «Месси приехал в «ПСЖ» не отдыхать»
17:29 · Италия. Серия А
Форвард, которым интересовался ЦСКА, может отправиться в аренду в «Сент-Этьен» слухи
Все новости
Рекомендуем