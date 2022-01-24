Почеттино высказался о разгромной победе «ПСЖ» над «Реймсом»

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с представителями СМИ после поединка с «Реймсом». Столичная команда не испытала проблем, разгромив соперника со счетом 4:0.

«Мы хорошо начали, но затем начали ошибаться. Были небольшие проблемы в первом тайме. После перерыва команда сыграла намного лучше, мы справились с давлением соперника и использовали свои моменты.

Радует, что не пропустили. Это важный момент для любой команды. Хорошо, что голами отметились футболисты, которые делают это довольно редко», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Благодаря этому успеху парижане закрепились в статусе лидера Лиги 1.