Месси забил всего один гол в Лиге 1 - это худший показатель аргентинца в карьере

В матче 22-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» встречался с «Реймсом» и одержал крупную победу со счетом 4:0. Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, появившийся на поле на 63-й минуте, не отличился результативными действиями.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Stats Foot, 34-летний форвард отметился лишь одним голом в 12 матчах Лиги 1. Это худший показатель за карьеру Месси по количеству мячей, забитых в рамках национального чемпионата.

Лионель стал игроком парижского коллектива летом прошлого года. Его подписали на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на два года.