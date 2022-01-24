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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси забил всего один гол в Лиге 1 - это худший показатель аргентинца в карьере

24 Января 2022 • 08:40 Комментировать (3)
ПСЖ
4:0
Реймс
окончен

В матче 22-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» встречался с «Реймсом» и одержал крупную победу со счетом 4:0. Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, появившийся на поле на 63-й минуте, не отличился результативными действиями.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Stats Foot, 34-летний форвард отметился лишь одним голом в 12 матчах Лиги 1. Это худший показатель за карьеру Месси по количеству мячей, забитых в рамках национального чемпионата.

Лионель стал игроком парижского коллектива летом прошлого года. Его подписали на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
24 Января 2022 в 09:45
ай...ну забил же один...))) можно включать в список лучших баНбардюраф...))) всё зависит от того..как правильно про него напишут журналисты...))) один гол за 12 матчей энта отличный показатель для игрока на сороковом десятке...)))
Артур Измаилов
24 Января 2022 в 09:49
скоро и Рамос обгонит по голам это карликовое ничтожество
Артур Измаилов
24 Января 2022 в 09:25
карлик бревно и просот распиаренное днище !
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