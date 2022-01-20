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Сарабия уверен, что Месси адаптируется в «ПСЖ»

20 Января 2022 • 17:47 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Пабло Сарабия выразил мнение, что Лионель Месси скоро адаптируется в «ПСЖ». По словам испанца, сейчас Лео только привыкает к новым условиям.
 
«Месси – отличный игрок. Он с самого начала относился ко мне очень хорошо. Уверен, что в скором времени он покажет свой уровень. Но сейчас он пока адаптируется», – цитирует полузащитника испанская Marca.
 
Отметим, что права на Сарабию до сих пор принадлежат «ПСЖ». По окончанию сезона лиссабонский «Спортинг» может выкупить игрока и оставить его в Португалии на постоянной основе. В этом сезоне Сарабия сыграл 14 матчей в чемпионате Португалии, где отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Спортинг Лиссабон Пабло Сарабия
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ПСЖ РЕЙМС
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