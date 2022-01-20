Сарабия уверен, что Месси адаптируется в «ПСЖ»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Пабло Сарабия выразил мнение, что Лионель Месси скоро адаптируется в «ПСЖ». По словам испанца, сейчас Лео только привыкает к новым условиям.

«Месси – отличный игрок. Он с самого начала относился ко мне очень хорошо. Уверен, что в скором времени он покажет свой уровень. Но сейчас он пока адаптируется», – цитирует полузащитника испанская Marca.

Отметим, что права на Сарабию до сих пор принадлежат «ПСЖ». По окончанию сезона лиссабонский «Спортинг» может выкупить игрока и оставить его в Португалии на постоянной основе. В этом сезоне Сарабия сыграл 14 матчей в чемпионате Португалии, где отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.