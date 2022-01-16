Кадровая ситуация в «ПСЖ»: Месси ещё не готов, Неймар начал индивидуальные занятия, а Вейналдум вылетел на пару недель

Новый год начался для «ПСЖ» не слишком удачно – тренерский штаб на начальных этапах второй половины сезона не может рассчитывать сразу на целый ряд игроков. Главный тренер команды Маурисио Почеттино поделился информацией касательно состояния лидеров коллектива, Неймара и Лионеля Месси.

По словам аргентинского специалиста, Неймар уже приступил к индивидуальным занятиям в зале. Что касается Месси, то его возвращение на поле не рекомендуют форсировать врачи. «Хоть ему и лучше, он находится под наблюдением нашего медперсонала», - цитирует Почеттино TWM.

Также в воскресенье пресс-служба клуба сообщила, что около трех недель пропустит полузащитник Джорджиньо Вейналдум – он повредил связки голеностопа и отправился в лазарет.