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Кадровая ситуация в «ПСЖ»: Месси ещё не готов, Неймар начал индивидуальные занятия, а Вейналдум вылетел на пару недель

16 Января 2022 • 21:52 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
23.01 22:45

Новый год начался для «ПСЖ» не слишком удачно – тренерский штаб на начальных этапах второй половины сезона не может рассчитывать сразу на целый ряд игроков. Главный тренер команды Маурисио Почеттино поделился информацией касательно состояния лидеров коллектива, Неймара и Лионеля Месси.

По словам аргентинского специалиста, Неймар уже приступил к индивидуальным занятиям в зале. Что касается Месси, то его возвращение на поле не рекомендуют форсировать врачи. «Хоть ему и лучше, он находится под наблюдением нашего медперсонала», - цитирует Почеттино TWM.

Также в воскресенье пресс-служба клуба сообщила, что около трех недель пропустит полузащитник Джорджиньо Вейналдум – он повредил связки голеностопа и отправился в лазарет.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Джорджиньо Вейналдум
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