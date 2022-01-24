Дебютный гол Рамоса, возвращение Месси и разгромная победа «ПСЖ»

«ПСЖ» не испытал проблем в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Лидеры турнира забили в ворота соперника четыре безответных мяча - 4:0. Марко Верратти открыл счет на 44-й минуте, а после результативно били Серхио Рамос, который забил дебютный мяч в Париже, все тот же Верратти, у которого «отобрали» гол, переписав на защитника, и Данилу Перейра. Лионель Месси впервые с 22 декабря вышел на поле.
«ПСЖ» сохраняет отрыв от второго места в 11 очков.
Протокол игры
|(1:0) Верратти Марко44'
|(2:0) Рамос Серхио62'
|(3:0) Фас Ваут67'
|(4:0) Данилу Перейра75'
Навас Кейлор•Керер Тило•Маркиньос Маркос•Рамос Серхио•Мендеш Нуну•Данилу Перейра•Паредес Леандро•Верратти Марко 77' (Дракслер Юлиан ( 77') •Ди Мария Анхель 64' (Месси Лионель ( 64') •Икарди Мауро•Мбаппе Килиан 77' (Эррера Андер ( 77')
Райкович Предраг•Фокет Томас 46' (Лопи Дион ( 46' • 57'Флипс Алексис 82') •Гравильон Эндрю•Фас Ваут•Абдельамид Юнис•Бузи Максим•Мбюкю Натанаэль 58' (Адлен Мартин ( 58') •Матусива Азор 46' (Кассама Морету ( 46') •Каюсте Йенс 64' (Донис Анастасиос ( 64') •Локо Банзузи•Экитик Юго
23 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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