Дебютный гол Рамоса, возвращение Месси и разгромная победа «ПСЖ»

«ПСЖ» не испытал проблем в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Лидеры турнира забили в ворота соперника четыре безответных мяча - 4:0. Марко Верратти открыл счет на 44-й минуте, а после результативно били Серхио Рамос, который забил дебютный мяч в Париже, все тот же Верратти, у которого «отобрали» гол, переписав на защитника, и Данилу Перейра. Лионель Месси впервые с 22 декабря вышел на поле.

«ПСЖ» сохраняет отрыв от второго места в 11 очков.