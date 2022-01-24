Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Дебютный гол Рамоса, возвращение Месси и разгромная победа «ПСЖ»

24 Января 2022 • 00:38 Комментировать
ПСЖ
4:0
Реймс
окончен

«ПСЖ» не испытал проблем в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Лидеры турнира забили в ворота соперника четыре безответных мяча - 4:0. Марко Верратти открыл счет на 44-й минуте, а после результативно били Серхио Рамос, который забил дебютный мяч в Париже, все тот же Верратти, у которого «отобрали» гол, переписав на защитника, и Данилу Перейра. Лионель Месси впервые с 22 декабря вышел на поле.

«ПСЖ» сохраняет отрыв от второго места в 11 очков.

Протокол игры  
ПСЖ 4:0Реймс
(1:0) Верратти Марко44'   
(2:0) Рамос Серхио62'   
(3:0) Фас Ваут67'   
(4:0) Данилу Перейра75'   
Навас КейлорКерер ТилоМаркиньос МаркосРамос СерхиоМендеш НунуДанилу ПерейраПаредес ЛеандроВерратти Марко  77' (Дракслер Юлиан (  77') Ди Мария Анхель  64' (Месси Лионель (  64') Икарди МауроМбаппе Килиан  77' (Эррера Андер (  77')
Запасные: Мишю ЭдуарСимонс ХавиКимпембе ПреснелЭбимбе ЭрикФранчи ДенисДагба Колин
Райкович ПредрагФокет Томас  46' (Лопи Дион (  46'   57'Флипс Алексис  82') Гравильон ЭндрюФас ВаутАбдельамид ЮнисБузи МаксимМбюкю Натанаэль  58' (Адлен Мартин (  58') Матусива Азор  46' (Кассама Морету (  46') Каюсте Йенс  64' (Донис Анастасиос (  64') Локо БанзузиЭкитик Юго
Запасные: Пеннето НиколяКоффи Н'Дри ФилиппеКеббаль ИланМбоу Мамаду
23 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Реймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Монпелье 3:2 Монако 3.95 3.50 1.95
окончен ПСЖ 4:0 Реймс 1.10 8.00 41.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Января
00:38 · Франция. Лига 1
Дебютный гол Рамоса, возвращение Месси и разгромная победа «ПСЖ»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Рамос отметился дебютным голом в составе «ПСЖ», Месси появился на поле впервые с декабря
23 Января
22:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Реймс» - 4:0 (закончен)
21:58 · Франция. Лига 1
Месси остался в запасе на матч с «Реймсом», Рамос сыграет с первых минут
21:12 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум может быть включен в сделку «ПСЖ» и «Тоттенхэма» по Ндомбеле слухи
20:56 · Франция. Лига 1
«Монако» на 90-й минуте упустил ничью в матче с «Монпелье»
20:38 · Франция. Лига 1
Лишь футболист «Ниццы» в возрасте до 23 лет движется вровень с Холанном и Мбаппе в текущем сезоне
19:07 · Франция. Лига 1
«Нант», «Бордо», «Анже» и «Клермон» набрали по три очка
18:35 · Франция. Лига 1
«Монпелье» - «Монако» - 3:2 (закончен)
17:45 · Франция. Лига 1
Маркиньос: «Месси приехал в «ПСЖ» не отдыхать»
17:29 · Италия. Серия А
Форвард, которым интересовался ЦСКА, может отправиться в аренду в «Сент-Этьен» слухи
16:55 · Франция. Лига 1
«Ницца» переиграла «Метц»
15:41 · Испания. Ла Лига
​Бензема: «Кто критикует Месси, тот ничего не понимает в футболе» 2
15:15 · Франция. Лига 1
​Доннарумма получил травму
14:16 · Италия. Серия А
​Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире 1
Все новости
Рекомендуем