Ибрагимович: «ПСЖ» выиграл от сотрудничества со мной»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своей карьере успел поиграть и в составе «ПСЖ», где без особых хлопот стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Время, проведенное в Париже, он вспоминает тепло, считая, что очень помог клубу вырасти:

- «ПСЖ» хотел расти, как на поле, так и вне стадиона, и мы были в начале пути. Сейчас, смотря куда забрался «ПСЖ», я испытываю гордость за ту работу, которую проделал там. Я помог клубу вырасти, я передал ему все наилучшее, что видел у лучших клубов Европы. Тот «ПСЖ» подстраивался под меня, и так мы росли, - цитирует Ибрагимовича L'Equipe.

Ибрагимович защищал цвета «ПСЖ» с 2012 по 2016 год, за 122 матча в составе команды он забил 113 голов.