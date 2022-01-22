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Ибрагимович: «ПСЖ» выиграл от сотрудничества со мной»

22 Января 2022 • 20:44 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.60 14.50
23.01 22:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своей карьере успел поиграть и в составе «ПСЖ», где без особых хлопот стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Время, проведенное в Париже, он вспоминает тепло, считая, что очень помог клубу вырасти:

 - «ПСЖ» хотел расти, как на поле, так и вне стадиона, и мы были в начале пути. Сейчас, смотря куда забрался «ПСЖ», я испытываю гордость за ту работу, которую проделал там. Я помог клубу вырасти, я передал ему все наилучшее, что видел у лучших клубов Европы. Тот  «ПСЖ» подстраивался под меня, и так мы росли, - цитирует Ибрагимовича L'Equipe.

Ибрагимович защищал цвета «ПСЖ» с 2012 по 2016 год, за 122 матча в составе команды он забил 113 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Златан Ибрагимович
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