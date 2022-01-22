Почеттино рассказал о состоянии Месси и Мбаппе

Стали известны новости по состоянию нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Информацией поделился наставник парижской команды Маурисио Почеттино.

«Килиан успешно восстанавливается, мы включим его в заявку на предстоящую игру чемпионата. Пока не знаем, выйдет ли он в старте. Месси? Лео хорошо занимался на этой неделе. Нас устраивает его работа», - цитирует аргентинского тренера клубная пресс-служба.

В рамках 22-го тура чемпионата Франции подопечные Почеттино на своем поле примут «Реймс». Поединок пройдет в воскресенье, 23 января, начало – 22:45 по московскому времени.