Руководство «ПСЖ» готово решиться на смену главного тренера ради того, чтобы удержать в клубе нападающего Килиана Мбаппе. Французы считают, что назначение Зинедина Зидана поможет убедить своего лидера остаться в команде еще как минимум на один год.

Такой информацией поделился журналист Абделла Булма, ссылаясь на близкие к клубу источники. Что касается нового контракта для Мбаппе, то «ПСЖ» предлагает двухлетнюю сделку, но пообещав продать форварда летом 2023 года.

Это может стать камнем преткновения в процессе переговоров футболиста с мадридским «Реалом» - «сливочные» откажутся от услуг Мбаппе, если он не переберется в Испанию по окончании текущего сезона.