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В «ПСЖ» считают, что назначение Зидана поможет сохранить Мбаппе слухи

20 Января 2022 • 21:47 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

Руководство «ПСЖ» готово решиться на смену главного тренера ради того, чтобы удержать в клубе нападающего Килиана Мбаппе. Французы считают, что назначение Зинедина Зидана поможет убедить своего лидера остаться в команде еще как минимум на один год.

Такой информацией поделился журналист Абделла Булма, ссылаясь на близкие к клубу источники. Что касается нового контракта для Мбаппе, то «ПСЖ» предлагает двухлетнюю сделку, но пообещав продать форварда летом 2023 года.

Это может стать камнем преткновения в процессе переговоров футболиста с мадридским «Реалом» - «сливочные» откажутся от услуг Мбаппе, если он не переберется в Испанию по окончании текущего сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Килиан Мбаппе
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