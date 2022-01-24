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Чемпионат Франции. 1 лига

Верратти забил первый гол в Лиге 1 с мая 2017 года

24 Января 2022 • 08:09 Комментировать
ПСЖ
4:0
Реймс
окончен

В рамках 22-го тура французского чемпионата столичный «ПСЖ» провел встречу с «Реймсом». Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0. Один из мячей себе в актив записал итальянский хавбек Марко Вератти.

Примечательно, что это первый результативный выстрел опорного полузащитника за более чем четыре года. Последний его гол датирован маем 2017 года, когда он помог парижанам разгромить «Бастию» со счетом 5:0.

Верратти играет в Париже с 2012 года. В общей сложности на его счету десять голов и 58 результативных передач в 363 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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