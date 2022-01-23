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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси остался в запасе на матч с «Реймсом», Рамос сыграет с первых минут

23 Января 2022 • 21:58 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.60 14.50
Через 0 ч. 31 мин.

Судя по всему, плеймейкер «ПСЖ» Лионель Месси пока не готов играть все 90 минут после того, как он переболел на коронавирус и пропустил часть подготовки к предстоящим матчам команды – аргентинец остался на скамейке для запасных на игру с «Реймсом» в рамках Лиги 1.

Однако стоит отметить, что в стартовый состав парижан были включены Серхио Рамос и Килиан Мбаппе – испанец до этого редко получал практику по различным причинам, а француз только недавно восстановился от повреждения приводящей мышцы.

На сайте Liveresult.ru пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. Там же можно будет найти полные стартовые составы обоих коллективов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Килиан Мбаппе
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окончен Клермон 2:1 Ренн
окончен Монпелье 3:2 Монако 3.95 3.50 1.95
23.01  22:45 ПСЖ ... Реймс 1.23 6.60 13.00
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