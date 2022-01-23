Месси остался в запасе на матч с «Реймсом», Рамос сыграет с первых минут

Судя по всему, плеймейкер «ПСЖ» Лионель Месси пока не готов играть все 90 минут после того, как он переболел на коронавирус и пропустил часть подготовки к предстоящим матчам команды – аргентинец остался на скамейке для запасных на игру с «Реймсом» в рамках Лиги 1.

Однако стоит отметить, что в стартовый состав парижан были включены Серхио Рамос и Килиан Мбаппе – испанец до этого редко получал практику по различным причинам, а француз только недавно восстановился от повреждения приводящей мышцы.

На сайте Liveresult.ru пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. Там же можно будет найти полные стартовые составы обоих коллективов.