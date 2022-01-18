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Неймар сделал предложение руки и сердца своей новой девушке

18 Января 2022 • 22:59 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

В сердце форварда «ПСЖ» Неймара вновь поселилась любовь - он сделал предложение руки и сердца своей девушке Бруне Бьянчарди. Любопытно, что предыдущую девушку Неймара также звали Бруна, но по фамилии Маркезин.

О новом романе Неймара стало известно, прежде всего, из публикаций в «Инстаграме». Как уточняет golssip.it, роман начался еще летом прошлого года, когда молодые люди познакомились у общих знакомых в гостях на Ибице. Бруна посещает матчи «ПСЖ», в частности, ее видели на встрече с «Нантом» в ноябре прошлого года.

Отсутствует лишь официальное подтверждение романа, но для любви это, как известно, не преграда.
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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Января 2022 в 23:41
Теперь понятно, почему Месси поставил его на первое место в фифе... Ха-ха...
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