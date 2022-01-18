Неймар сделал предложение руки и сердца своей новой девушке

В сердце форварда «ПСЖ» Неймара вновь поселилась любовь - он сделал предложение руки и сердца своей девушке Бруне Бьянчарди. Любопытно, что предыдущую девушку Неймара также звали Бруна, но по фамилии Маркезин.

О новом романе Неймара стало известно, прежде всего, из публикаций в «Инстаграме». Как уточняет golssip.it, роман начался еще летом прошлого года, когда молодые люди познакомились у общих знакомых в гостях на Ибице. Бруна посещает матчи «ПСЖ», в частности, ее видели на встрече с «Нантом» в ноябре прошлого года.

Отсутствует лишь официальное подтверждение романа, но для любви это, как известно, не преграда.