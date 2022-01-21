Брат Мбаппе угодил в аварию в Париже

Неприятные новости для поклонников форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе - его младший брат по имени Итан сегодня угодил в дорожно-транспортное происшествие в Париже, причем произошло это вблизи тренировочной базы «ПСЖ». Итан передвигался в салоне автомобиля Range Rover вместе с водителем, когда произошло столкновение с автомобилем Audi, водитель которого, как впоследствии оказалось, был пьян.

Автомобиль с 15-летним младшим братом Мбаппе в итоге перевернулся, но, к счастью, обошлось без серьезных травм, сообщает французское издание L'Equipe. Отметим, что Мбаппе-младший также занимается футболом и не так давно даже подписал соглашение с «ПСЖ» сроком на три года.