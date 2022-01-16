Потерпев неудачу в переговорах по переходам Тео Эрнандеса и Люки Диня, лондонский «Челси» переключил свое внимание на защитника «ПСЖ» Левена Кюрзава. Английский клуб привлекает тот факт, что футболиста можно будет взять в аренду до конца сезона, а не соглашаться на полноценный трансфер.

Такими сведениями поделилось местное издание RMC Sport. Согласно источнику, агенты Кюрзавы первыми вышли на связь с руководством «синих», после чего случилось предметное обсуждение сотрудничества.

Ранее Кюрзава мог присоединиться к «Лацио», но римляне были не готовы платить ему всю зарплату самостоятельно. В текущем сезоне француз не сыграл ни в одном из поединков «ПСЖ» в Лиге 1.