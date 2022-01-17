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Тухель: «Лукаку не стоит выше других игроков»

17 Января 2022 • 17:41 Комментировать
Брайтон
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Челси
4.90 3.70 1.75
18.01 23:00

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции с «Брайтоном» заявил, что клуб делает всё возможное, чтобы помочь нападающему Ромелу Лукаку демонстрировать свои лучшие качества.

«Мы делаем всё, чтобы помочь ему. Но футбол – это командный вид спорта. В этой игре не должно быть 10 игроков, которые ухаживают за одним», – приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее Лукаку дал скандальное интервью итальянскому изданию Sky Italia, где заявил, что сожалеет о своём решении покинуть «Интер». После этих слов Тухель временно вывел Лукаку из состава, но затем лично обсудил проблему с нападающим и вернул его в основу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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БРАЙТОН ЧЕЛСИ
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