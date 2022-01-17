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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер не возглавит «Эвертон»

17 Января 2022 • 18:24 Комментировать
Брайтон
...
Челси
4.90 3.70 1.75
18.01 23:00

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер на предматчевой пресс-конференции с «Челси» опроверг слухи о своём возможном назначении в «Эвертон». Напомним, что на днях «ириски» уволили своего наставника Рафаэля Бенитеса, который возглавил команду летом 2021 года.

«Всегда неприятно, когда кто-то теряет работу. Но я не вижу смысла комментировать слухи. Я очень счастлив здесь и сфокусирован на своей текущей работе», – приводит слова Поттера Sky Sports.

Отметим, что Грэм Поттер возглавил «Брайтон» летом 2019 года. Сейчас его команда идёт на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Грэм Поттер
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БРАЙТОН ЧЕЛСИ
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