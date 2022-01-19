Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томас Тухель прокомментировал блеклый результат «Челси» в матче с «Брайтоном»

19 Января 2022 • 05:18 Комментировать
Брайтон
1:1
Челси
окончен

Лондонский «Челси» не сумел набрать три очка в матче с «Брайтоном», безвыигрышная серия команды достигла четырех игр, и Томас Тухель встревожен сложившимся положением вещей. Немецкий наставник «Челси» считает, что многие из игроков команды устали, так как календарь английского футбола особенно интенсивен как раз зимой.

 - Мы смотрелись усталыми. Соперник хорошо подготовился, у него было достаточно времени, за них болел весь стадион. Нам надо преодолеть этот непростой момент, игроки несколько выдохлись, как физически, так и ментально. Другого выхода, кроме как предоставить им отдых, я не вижу, - считает Тухель, слова которого приводит Sky Sports.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брайтон 1:1 Челси 5.90 3.90 1.67
19.01  22:30 Лестер ... Тоттенхэм 3.15 3.50 2.25
19.01  23:00 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 4.70 3.60 1.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Января
05:18 · Англия. Премьер-лига
Томас Тухель прокомментировал блеклый результат «Челси» в матче с «Брайтоном»
05:02 · Англия. Премьер-лига
Луис Суарес жаждет воссоединиться с Джеррардом в «Астон Вилле»
04:43 · Англия. Премьер-лига
Балотелли получил предложение вернуться в АПЛ
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не дал себя обыграть «Челси»
18 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отверг предложения «Ньюкасла» по Вейналдуму
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать Танганга
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Челси» - 1:1 (закончен)
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - самый успешный клуб нынешнего сезона в топ-5 европейских лиг 1
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочется арендовать Пуча
21:34 · Англия. Премьер-лига
Вернер: «Я бы хотел, чтобы Кристенсен и Рюдигер остались в «Челси» 1
21:23 · Англия. Премьер-лига
Ремзи может перейти в «Кристал Пэлас» 1
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила об аренде голкипера «Ромы»
21:12 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре решил жертвовать процент от своей зарплаты на борьбу с расизмом
20:56 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги – 20 января 2022 1
20:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» назначил временного тренера 1
Все новости
Рекомендуем