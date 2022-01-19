Лондонский «Челси» не сумел набрать три очка в матче с «Брайтоном», безвыигрышная серия команды достигла четырех игр, и Томас Тухель встревожен сложившимся положением вещей. Немецкий наставник «Челси» считает, что многие из игроков команды устали, так как календарь английского футбола особенно интенсивен как раз зимой.- Мы смотрелись усталыми. Соперник хорошо подготовился, у него было достаточно времени, за них болел весь стадион. Нам надо преодолеть этот непростой момент, игроки несколько выдохлись, как физически, так и ментально. Другого выхода, кроме как предоставить им отдых, я не вижу, - считает Тухель, слова которого приводит Sky Sports.
Томас Тухель прокомментировал блеклый результат «Челси» в матче с «Брайтоном»
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