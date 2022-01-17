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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» предлагает 24 миллиона евро за нападающего «Челси»

17 Января 2022 • 15:41 Комментировать
Брайтон
...
Челси
4.90 3.70 1.75
18.01 23:00

Английский «Саутгемптон» хочет выкупить нападающего «Челси» Армандо Брою, которого клуб арендовал прошлым летом. По информации Evening Standard, стороны уже провели переговоры, в ходе которых «Саутгемптон» предложил за игрока 24 миллиона евро.

«Святые» также не против оставить за «Челси» право первоочередного выкупа. Ранее клубы уже оформили подобную сделку: летом в «Саутгемптон» перешёл защитник «Челси» Тино Ливраменто. По условиям трансфера, «синие» владеют правом первоочередного выкупа игрока, которое истекает спустя определённое время после осуществления сделки.

Отметим, что в этом сезоне Броя провёл за «Саутгемптон» 17 матчей в АПЛ, в которых 5 раз сумел поразить ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон
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БРАЙТОН ЧЕЛСИ
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