«Брайтон» не дал себя обыграть «Челси»

Неуступчивые любители ничьих из «Брайтона» дали бой «Челси» и отобрали очки у гранда. После обмена острыми уколами на 29-й минуте Хаким Зиеш поразил ближний угол от линии штрафной. В целом в игре было мало опасных моментов, а сравняли счет «чайки» после подачи углового и удара головой Адама Уэбстера - 1:1.

«Челси» остается на третье месте, а его соперник - на девятом.