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«Брайтон» не дал себя обыграть «Челси»

19 Января 2022 • 00:55 Комментировать
Брайтон
1:1
Челси
окончен

Неуступчивые любители ничьих из «Брайтона» дали бой «Челси» и отобрали очки у гранда. После обмена острыми уколами на 29-й минуте Хаким Зиеш поразил ближний угол  от линии штрафной. В целом в игре было мало опасных моментов, а сравняли счет «чайки» после подачи углового и удара головой Адама Уэбстера - 1:1.

«Челси» остается на третье месте, а его соперник - на девятом.

Протокол игры  
Брайтон 1:1Челси
  28'Зиеш Хаким (0:1)
(1:1) Уэбстер Адам60'   
Санчес РобертВельтман ЙоелУэбстер АдамБёрн Дэн   80'Лемпти Тарик  76' (Марч Соломон (  76') Гросс Паскаль  62' (Троссар Леандро (  62') Альсате СтивенКукурелья МаркМодер ЯкубМакаллистер АлексисУэлбек Данни  62' (Мопе Нил (  62')
Запасные: Леонард МаркСхерпен КьеллМакгилл ТомасРобертс ХэйдонКайседо МойсесФергюсон Эван
Аррисабалага КепаАспиликуэта СесарСилва ТьягоРюдигер Антонио   81'Алонсо Маркос   59'Канте Н'ГолоЖоржиньо II  80' (Хаверц Кай (  80') Зиеш Хаким  81' (Вернер Тимо (  81') Маунт МэйсонЛукаку Ромелу  80' (Ковачич Матео (  80') Хадсон-Одои Каллум
Запасные: Лофтус-Чик РубенПулишич КристианСарр МалангБеттинелли МаркусХолл ЛьюисНьигес Сауль
18 января. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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окончен Брайтон 1:1 Челси 5.90 3.90 1.67
19.01  22:30 Лестер ... Тоттенхэм 3.15 3.50 2.25
19.01  23:00 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 4.70 3.60 1.80
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Сегодня, 19 Января
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