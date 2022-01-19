«Брайтон» не дал себя обыграть «Челси»

Неуступчивые любители ничьих из «Брайтона» дали бой «Челси» и отобрали очки у гранда. После обмена острыми уколами на 29-й минуте Хаким Зиеш поразил ближний угол от линии штрафной. В целом в игре было мало опасных моментов, а сравняли счет «чайки» после подачи углового и удара головой Адама Уэбстера - 1:1.
«Челси» остается на третье месте, а его соперник - на девятом.
Протокол игры
|28'Зиеш Хаким (0:1)
|(1:1) Уэбстер Адам60'
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Уэбстер Адам•Бёрн Дэн • 80'Лемпти Тарик 76' (Марч Соломон ( 76') •Гросс Паскаль 62' (Троссар Леандро ( 62') •Альсате Стивен•Кукурелья Марк•Модер Якуб•Макаллистер Алексис•Уэлбек Данни 62' (Мопе Нил ( 62')
Аррисабалага Кепа•Аспиликуэта Сесар•Силва Тьяго•Рюдигер Антонио • 81'Алонсо Маркос • 59'Канте Н'Голо•Жоржиньо II 80' (Хаверц Кай ( 80') •Зиеш Хаким 81' (Вернер Тимо ( 81') •Маунт Мэйсон•Лукаку Ромелу 80' (Ковачич Матео ( 80') •Хадсон-Одои Каллум
18 января. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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