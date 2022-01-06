Названо новое время начала перенесённых матчей в Премьер-лиге

Премьер-лига назначила новое время проведения некоторых матчей, которые в конце декабря были перенесены из-за всплеска коронавируса.

Во вторник, 18 января, должны сыграть «Бёрнли» с «Уотфордом» (начало в 22:30 мск) и «Брайтон» против «Челси» (23:00). На следующий день запланированы следующие поединки: «Лестер» - «Тоттенхэм» (22:30) и «Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед».

Также из-за переноса полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» домашний матч «канониров» против «Бёрнли» сдвинут на один день и будет сыгран 23 января в воскресенье.

Напомним, что из-за всплеска COVID-19 рассматривался вариант приостановки проведения чемпионата Англии, но его отклонили.