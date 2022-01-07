«В «Челси» Азар был почти Богом», напомнил бывший футболист лондонского клуба

Эден Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, успев сделать много хорошего для клуба в этот долгий промежуток времени. Но после перехода в «Реал» дела его пошли куда хуже, и сейчас о многих свершениях Азара приходится говорить в прошедшем времени.

Сожалеет об этом и бывший игрок лондонского клуба - Жереми, слова которого приводит Goal.com.

- Думаю, нынешний «Челси» ничем не уступает «Реалу». И я бы на месте Азара остался бы в «Челси». Его переход был большой ошибкой, хотя тогда казалось, что это шаг вперед, так думал и я. В «Челси» он был великолепен, он был почти Богом для этого клуба», - считает Жереми, в прошлом выступавший как за «Реал», так и за «Челси».