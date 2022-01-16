Защитник «Аякса» Николас Тальяфико зимой может покинуть чемпионат Нидерландов и перебраться в один из ведущих клубов Европы. На игрока претендуют «Наполи» и «Челси».

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» уверяет, что неаполитанцы уже обратились к «Аяксу» с официальным предложением. Согласно предоставленным данным, итальянская команда желает оформить арендное соглашение с последующим правом выкупа.

«Челси» в свою очередь не спешит с решением касательно 29-летнего аргентинца, так как до сих пор рассматривает другие варианты. В частности, лондонцам также интересен Левен Кюрзава из «ПСЖ».

Стоит добавить, что трансферная стоимость Тальяфико на данный момент оценивается специалистами Transfermarkt в 16 миллионов евро.