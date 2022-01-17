«Интер», верни наши деньги» - фанаты «Челси» разочарованы Лукаку

Ромелу Лукаку не вписывается в тактические построения Томаса Тухеля, а терпение болельщиков «Челси» уже иссякло. Социальные сети полны резко негативных комментариев, в котором поклонники столичного клуба выражают свое недовольство. «Интер», верни наши деньги», «Интер» обманул нас», «нелепая попытка», «уберите его с поля», «Лукаку - это не материал для АПЛ», перечисляет fcinter1908.it.

Такая нелюбовь к футболисту смотрится достаточно странно, ведь Лукаку почти всю свою карьеру провел в АПЛ и всегда доказывал, что способен забивать голы - и в «Вест Бромвиче», и в «Эвертоне», и в «Манчестер Юнайтед».