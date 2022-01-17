Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер», верни наши деньги» - фанаты «Челси» разочарованы Лукаку

17 Января 2022 • 04:22 Комментировать
Брайтон
...
Челси
5.00 3.70 1.73
18.01 23:00

Ромелу Лукаку не вписывается в тактические построения Томаса Тухеля, а терпение болельщиков «Челси» уже иссякло. Социальные сети полны резко негативных комментариев, в котором поклонники столичного клуба выражают свое недовольство. «Интер», верни наши деньги», «Интер» обманул нас», «нелепая попытка», «уберите его с поля», «Лукаку - это не материал для АПЛ», перечисляет fcinter1908.it.

Такая нелюбовь к футболисту смотрится достаточно странно, ведь Лукаку почти всю свою карьеру провел в АПЛ и всегда доказывал, что способен забивать голы - и в «Вест Бромвиче», и в «Эвертоне», и в «Манчестер Юнайтед». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БРАЙТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
04:37 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Я ушел из «МЮ» потому что моя супруга не хотела жить в Манчестере»
04:22 · Англия. Премьер-лига
«Интер», верни наши деньги» - фанаты «Челси» разочарованы Лукаку
03:16 · Англия. Чемпионшип
«Уиган» подписал игрока «Дерби Каунти»
02:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался футболистом из Чемпионшипа
02:18 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек не захотел уходить в «Ньюкасл»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Мартинес - наиболее вероятный кандидат в тренеры «Эвертона»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Роджерс предупредил Тилеманса
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера Хайдара слухи
16 Января
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» и «Челси» поборются за защитника «Аякса» слухи
23:01 · Англия. Премьер-лига
«Финансовая ситуация и травмы повлияли на результаты»: Бенитес прокомментировал своё увольнение 1
22:21 · Англия. Премьер-лига
Беллингхем – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно слухи
22:09 · Англия. Премьер-лига
Мойес пожаловался на руководство АПЛ после матча с «Лидсом»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рискует потерять Араухо – к нему проявляют интерес клубы АПЛ
21:23 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» должен быть топ-клубом»: Рой Кин поддержал высказывания Роналду 1
20:38 · Англия. Премьер-лига
Моуринью отказался покидать «Рому» ради «Эвертона» слухи
Все новости
Рекомендуем