Аспиликуэта хочет завершить карьеру в «Челси»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта хочет завершить карьеру в своём нынешнем клубе. Британское издание The Athletic сообщает, что несмотря на своё желание, испанец хотел бы получить от клуба более выгодный новый контракт.

Дело в том, что политика «Челси» предусматривает предлагать игрокам старше 30 лет максимум однолетние контракты, тогда как Аспиликуэта требует двухлетнее соглашение. Нынешний контракт футболиста с клубом истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Аспиликуэта интересен каталонской «Барселоне», которая была бы не против заполучить игрока бесплатно ближайшим летом. Отмечается, что сам Аспиликуэта хотел бы попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.