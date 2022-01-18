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Аспиликуэта хочет завершить карьеру в «Челси»

18 Января 2022 • 14:59 Комментировать
Брайтон
...
Челси
5.00 3.80 1.78
Через 6 ч. 49 мин.

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта хочет завершить карьеру в своём нынешнем клубе. Британское издание The Athletic сообщает, что несмотря на своё желание, испанец хотел бы получить от клуба более выгодный новый контракт.

Дело в том, что политика «Челси» предусматривает предлагать игрокам старше 30 лет максимум однолетние контракты, тогда как Аспиликуэта требует двухлетнее соглашение. Нынешний контракт футболиста с клубом истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Аспиликуэта интересен каталонской «Барселоне», которая была бы не против заполучить игрока бесплатно ближайшим летом. Отмечается, что сам Аспиликуэта хотел бы попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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18.01  23:00 Брайтон ... Челси 5.00 3.80 1.78
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