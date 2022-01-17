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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кристенсен интересен нескольким клубам АПЛ

17 Января 2022 • 14:26 Комментировать
Брайтон
...
Челси
4.90 3.70 1.75
18.01 23:00

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен интересен многим клубам АПЛ. Контракт датчанина с «синими» истекает в конце сезона, поэтому местные команды не прочь усилиться защитником своих конкурентов.

Однако, по сообщениям Фабрицио Романо, Кристенсен не хочет оставаться в АПЛ. Игрок уважает «Челси» и не хотел бы усилять прямых конкурентов своего нынешнего клуба. К слову, имена заинтересованных команд пока что неизвестны.

Отметим, что приоритетными вариантами для датчанина являются мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона». Оба клуба с радостью бы бесплатно заполучили футболиста к себе в состав ближайшим летом.

В этом сезоне Кристенсен провёл 13 матчей за «Челси» в АПЛ, в которых не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андреас Кристенсен
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