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Тухель: «Будет сложно остаться в «Челси» до 2024 года»

17 Января 2022 • 19:34 Комментировать
Брайтон
...
Челси
4.90 3.70 1.75
18.01 23:00

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заявил, что ему будет сложно отработать свой контракт с клубом до конца положенного срока. Напомним, что действующее соглашение немца с «синими» действует до 2024 года.

«Я чувствую уверенность, что смогу остаться в клубе до 2024 года. Но история говорит нам, что остаться здесь – довольно сложная задача. Тем не менее, я не хочу быть где-либо ещё», – заявил Тухель на предматчевой пресс-конференции с «Брайтоном».

Напомним, что Томас Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. С тех пор он выиграл с клубом Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В феврале тренер может пополнить свою коллекцию трофеев Кубком лиги и Клубным чемпионатом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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БРАЙТОН ЧЕЛСИ
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