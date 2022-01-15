Тухель недоволен действиями Лукаку в проигранном матче с «Манчестер Сити»

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель недоволен тем, как Ромелу Лукаку действовал на поле в матче против «Манчестер Сити». «Пенсионеры» проиграли с минимальным счетом, что еще больше осложнило задачу по борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне. Тухель считает, что Лукаку слишком часто терял мяч, из-за чего потенциально перспективные атаки срывались в самый неподходящий момент:

- Очень много потерь, в том числе и в ответственные моменты матча. У него были отличные шансы. Мы хотим содействовать ему, но он - часть команды, а интересы команды превыше всего. Он мог сыграть куда лучше, - считает Тухель, слова которого приводит портал Goal.com.