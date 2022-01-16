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«Челси» передумал покупать полузащитника «Барселоны»

16 Января 2022 • 00:26 Комментировать
Брайтон
...
Челси
18.01 23:00

Лондонский «Челси» проявлял интерес к хавбеку каталонской «Барселоны» Френки де Йонгу, но, судя по информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, этот интерес сошел на нет. Романо опубликовал сообщение, из которого явствует, что вести дальнейшие переговоры по переходу «пенсионеры» не будут.

Изначально они были готовы предложить «Барселоне» 33 миллиона фунтов стерлингов за де Йонга, и это могло стать неплохой сделкой для «Барсы». Но пока что бывший футболист «Аякса» остается в расположении каталонцев, которые ищут пути для срочного усиления команды после того, как ее возглавил легендарный Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг
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