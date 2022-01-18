Иван Перишич не перейдёт в «Челси» в это трансферное окно. По информации Фабрицио Романо, слухи о переходе хорвата в лондонский клуб являются ложными.

Универсальность Перишича позволяет ему сыграть как на левом фланге полузащиты, так и обороны. В связи с этим в прессе появлялись слухи о том, что «Челси» рассматривает хорвата в качестве замены травмированному Бэну Чилвелу.

Контракт Перишича с миланским «Интером» истекает в конце сезона, поэтому летом он может бесплатно оказаться в новом клубе. Так или иначе, «нерадзурри» не теряют надежд удержать игрока и в ближайшее время хотят предложить хорвату новый контракт.