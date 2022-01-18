Менди и Доннарумма набрали одинаковое количество очков в голосовании за лучшего голкипера года

Вчера голкипер «Челси» Эдуар Менди был признан лучшим вратарём года по версии FIFA. Что интересно, его главный конкурент за эту награду Джанлуиджи Доннарумма набрал столько же голосов, сколько и Менди, а именно – 24.

Победа досталась сенегальцу по той причине, что за него проголосовало больше капитанов сборных. Именно этим правилом руководствовались в FIFA, когда вручали награду Менди.

Напомним, что Менди сейчас находится в расположении сборной Сенегала на Кубке Африки. В свою очередь, лучшим футболистом года по версии FIFA был признан польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.