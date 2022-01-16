Новые владельцы «Ньюкасла» решили приобрести для команды нового голкипера – «сороки» замахнулись на вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, но их планы были мгновенно разрушены.

Дело в том, что в парижском клубе достаточно жестко ответили на запрос представителя английской Премьер-лиги, заверив, что Навас не покинет Францию ни при каких условиях. Такой информацией поделились журналисты RMC Sport.

Стоит уточнить, что Навас в ближайшее время наверняка потеряет статус первого номера в «ПСЖ» - его место должен занять более молодой Джанлуиджи Доннарумма, в котором боссы клуба видят основного вратаря команды на долгие годы.