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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» пытался приобрести Кейлора Наваса, но не сумел договориться с «ПСЖ» слухи

16 Января 2022 • 18:53 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
22.01 18:00

Новые владельцы «Ньюкасла» решили приобрести для команды нового голкипера – «сороки» замахнулись на вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, но их планы были мгновенно разрушены.

Дело в том, что в парижском клубе достаточно жестко ответили на запрос представителя английской Премьер-лиги, заверив, что Навас не покинет Францию ни при каких условиях. Такой информацией поделились журналисты RMC Sport.

Стоит уточнить, что Навас в ближайшее время наверняка потеряет статус первого номера в «ПСЖ» - его место должен занять более молодой Джанлуиджи Доннарумма, в котором боссы клуба видят основного вратаря команды на долгие годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Кейлор Навас
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ЛИДС НЬЮКАСЛ
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