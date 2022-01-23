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Чемпионат Франции. 1 лига

​Доннарумма получил травму

23 Января 2022 • 15:15 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.60 14.50
Через 7 ч. 12 мин.

Джанлуиджи Доннарумма не попал в опубликованный список игроков «ПСЖ», которые готовы сыграть в воскресном матче чемпионата Франции против «Реймса». Итальянский голкипер получил травму икроножной мышцы на последнем тренировочном занятии.

Судя по всему, травма не является серьёзной. На следующей неделе Доннарумма должен отправиться в лагерь сборной Италии, пишет Football Italia. «Скуадра адзурра» в конце января не будет участвовать в каких-либо матчах, а просто проведёт короткий сбор.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провёл за «ПСЖ» 13 матчей. В них голкипер пропустил девять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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