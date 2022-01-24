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Чемпионат Франции. 1 лига

Рамос высказался о дебютном голе за «ПСЖ»

24 Января 2022 • 08:33 Комментировать
ПСЖ
4:0
Реймс
окончен

Центральный защитник Серхио Рамос прокомментировал свой дебютный гол за «ПСЖ». Опытный футболист поразил ворота «Реймса» в матче 22-го тура Лиги 1. Игра завершилась победой парижан со счетом 4:0.

«Хорошая победа, приятно играть при поддержке зрителей. Я доволен, что забил. Надеюсь, смогу еще много раз расписаться в воротах наших соперников.

Сначала мне было непросто адаптироваться в команде, ведь почти всю карьеру провел в «Реале». Однако спустя некоторое время я начал находить баланс и стал чувствовать себя намного лучше», - передает слова испанца RMC Sport.

Серхио присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года, подписав 2-летний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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