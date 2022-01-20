Погба скорее перейдёт в «ПСЖ», чем в «Реал» или «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба следующим летом, скорее всего, станет футболистом французского «ПСЖ». По сообщениям Андриена Греньера в «Твиттере», Погба больше предпочитает переезд в Париж, нежели переход в «Реал» или «Ювентус».

Также отмечается, что Погба вряд ли станет продлевать соглашение с «Манчестер Юнайтед», которое истекает ближайшим летом. Напомним, что с ноября полузащитник находится вне игры из-за травмы колена, которую получил в расположении сборной Франции.

В этом сезоне Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, где отметился семью результативными передачами.