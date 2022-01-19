Игроки «ПСЖ» ожидают, что летом команду возглавит Зидан

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан следующим летом может возглавить французский «ПСЖ». Как сообщает Marca, «ПСЖ» ещё осенью сделал предложение Зидану, но решил повременить с его назначением до сезона 2022/23.

В свою очередь, нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед», в который его сватают с весны прошлого года. Что примечательно, катарские владельцы «ПСЖ» считают, что назначение Зидана поможет клубу сохранить нападающего Киллиана Мбаппе, чей контракт истекает в июне 2022 года.

Отметим, что Зинедин Зидан находится без работы с мая 2022 года. Именно тогда он объявил о своём уходе из мадридского «Реала».