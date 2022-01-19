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Игроки «ПСЖ» ожидают, что летом команду возглавит Зидан

19 Января 2022 • 19:50 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан следующим летом может возглавить французский «ПСЖ». Как сообщает Marca, «ПСЖ» ещё осенью сделал предложение Зидану, но решил повременить с его назначением до сезона 2022/23.

В свою очередь, нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед», в который его сватают с весны прошлого года. Что примечательно, катарские владельцы «ПСЖ» считают, что назначение Зидана поможет клубу сохранить нападающего Киллиана Мбаппе, чей контракт истекает в июне 2022 года.

Отметим, что Зинедин Зидан находится без работы с мая 2022 года. Именно тогда он объявил о своём уходе из мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
19 Января 2022 в 20:32
Игрокам стоило бы добавить старания , там половина из состава шлангуют ...
Alex1972
19 Января 2022 в 20:30
На Мбаппе свет клином не сошёлся....
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