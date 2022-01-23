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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси вернулся в заявку «ПСЖ»

23 Января 2022 • 13:57 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.60 14.50
Через 8 ч. 5 мин.

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые готовы сыграть против «Реймса» в воскресенье вечером. В заявку гранда французской Лиги 1 возвращается Лионель Месси. Звёздный аргентинский нападающий в последний раз играл за «ПСЖ» ещё 22 декабря.

Недавно Лионель Месси перенёс коронавирусную инфекцию. Восстановление футболиста после болезни заняло определённое время.

Всего в сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 16 матчей. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт 6 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Матч «ПСЖ» - «Реймс» стартует 23 января в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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23.01  17:00 Нант ... Лорьян 2.16 3.20 3.75
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23.01  17:00 Клермон ... Ренн 4.10 3.80 1.88
23.01  19:05 Монпелье ... Монако 3.55 3.55 2.09
23.01  22:45 ПСЖ ... Реймс 1.23 6.60 13.00
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