​Месси вернулся в заявку «ПСЖ»

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые готовы сыграть против «Реймса» в воскресенье вечером. В заявку гранда французской Лиги 1 возвращается Лионель Месси. Звёздный аргентинский нападающий в последний раз играл за «ПСЖ» ещё 22 декабря.

Недавно Лионель Месси перенёс коронавирусную инфекцию. Восстановление футболиста после болезни заняло определённое время.

Всего в сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 16 матчей. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт 6 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Матч «ПСЖ» - «Реймс» стартует 23 января в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно в текстовой трансляции.