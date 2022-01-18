«ПСЖ» отверг предложения «Ньюкасла» по Вейналдуму

Как сообщает итальянский журналист Иньяцио Дженуарди, «ПСЖ» отклонил два предложения по полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму из «Ньюкасла», интерес к которому также проявляли клубы из Италии.

В настоящее время травмированный голландский полузащитник плохо начал свою карьеру в «ПСЖ», но, как сообщается, хочет доиграть сезон во французском клубе после того, как летом подписал контракт в качестве свободного агента и, несмотря на то, что ранее говорил, что недоволен своим игровым временем.

Итальянские «Интер» и «Ювентус» также спрашивали об игроке, но ни к чему серьезному это не привело, объясняет Дженуарди.

Напомним, что Вейналдум, которому сейчас 31 год, провел за парижский клуб 18 матчей, в которых отметился 1 забитым голом и 2 результативными передачами.