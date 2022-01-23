«ПСЖ» продолжает проявлять предметный интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. Стороны пока не смогли договориться о переходе, но журналисты регулярно сообщают о возможных деталях соглашения.

Так, британское издание Daily Mail поделилось сведениями, согласно которым в сделку может быть включен хавбек парижан Джорджиньо Вейналдум. Голландец недоволен своим положением во французском коллективе, поэтому готов согласиться на подобный расклад событий.

Напомним, что «ПСЖ» планирует взять Ндомбеле в аренду, но «шпоры» требуют у гранда Лиги 1 самостоятельно покрывать всю заработную плату игрока.