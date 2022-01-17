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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вейналдум выбрал «ПСЖ» не из-за денег

17 Января 2022 • 18:32 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
отменен

Прошлым летом полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум мог перейти в «Барселону», но в конечном итоге выбрал французскую команду. По сообщениям Mundo Deportivo, свой выбор Вейналдум сделал не из-за денег, а из-за того, что каталонский клуб скептически относился к его трансферу.

На данный момент полузащитник зарабатывает в «ПСЖ» всего на один миллион больше, чем зарабатывал бы в «Барсе». По сообщению источника, подобная разница в зарплате не повлияла на решение Вейналдума. Игрок был больше впечатлён тем подходом, который проявили к нему в Париже.

Отметим, что в этом сезоне Вейналдум сыграл за «ПСЖ» 18 матчей в Лиге 1, где отличился одним голом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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