Вейналдум выбрал «ПСЖ» не из-за денег

Прошлым летом полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум мог перейти в «Барселону», но в конечном итоге выбрал французскую команду. По сообщениям Mundo Deportivo, свой выбор Вейналдум сделал не из-за денег, а из-за того, что каталонский клуб скептически относился к его трансферу.

На данный момент полузащитник зарабатывает в «ПСЖ» всего на один миллион больше, чем зарабатывал бы в «Барсе». По сообщению источника, подобная разница в зарплате не повлияла на решение Вейналдума. Игрок был больше впечатлён тем подходом, который проявили к нему в Париже.

Отметим, что в этом сезоне Вейналдум сыграл за «ПСЖ» 18 матчей в Лиге 1, где отличился одним голом и двумя ассистами.