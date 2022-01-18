«Барселона» в поиске левого защитника, но не потому что Жорди Альба перестал устраивать руководство команды - наоборот, Хави ценит его очень высоко и потому хочет предоставлять ему чуть больше отдыха, дабы Альба выступал в полную силу в действительно важных матчах.Как сообщает Diario AS, среди возможных кандидатур для временной аренды - Хосе-Луис Гайя из «Валенсии», но в данном случае речь идет о капитане «мышей», и они вряд ли очень обрадуются подобному предложению. Другой вариант - Николас Тальяфико из «Аякса», но у того есть и более заманчивые варианты с клубами АПЛ.
Хави срочно подыскивает сменщика для Альбы
|Барселона
|Райо Вальекано
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