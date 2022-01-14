Люк де Йонг вернул доверие Хави

Люк де Йонг ударно начал новый, 2022 год, он принес победу своей команде в матче с «Мальоркой», затем забил «Гранаде», а также отличился в игре с мадридским «Реалом» в рамках Суперкубка Испании.

Все эти успехи заставили главного тренера «Барсы» Хави изменить свое мнение о де Йонге - если сперва, придя к рулю команды, он тут же объявил о намерении избавиться от него, то сейчас Хави уже пересматривает свои взгляды - El Mundo Deportivo сообщает, что де Йонг останется в команде как минимум до конца сезона.

При этом де Йонг вряд ли будет игроком стартового состава, но Хави считает, что он способен менять характер игры, выходя на замену, уточняет источник. Сам де Йонг уже не раз выражал желание остаться в «Барсе» и играть на любой позиции, которая потребуется в интересах команды.